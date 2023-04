Prakazrel 'Pras' Michel è accusato di aver ricevuto ingenti somme da un uomo d'affari malese per finanziare la campagna elettorale di Barack Obama

Riflettori puntati su Prakazrel ‘Pras’ Michel, fondatore dei Fugees, famoso gruppo RnB e hip-pop americano negli Anni ’90. L’attenzione mediatica sull’artista 50enne, però, non è legata alla musica. Michel, infatti, si è presentato in tribunale a Washington, accusato dal governo americano di avere ricevuto ingenti somme di denaro da Jho Low, uomo d’affari malese, per finanziare la campagna elettorale di Barack Obama nel 2012. Ora rischia fino a 20 anni di carcere. Il rapper e produttore discografico avrebbe ricevuto oltre 100 milioni di dollari, parte dei quali poi sarebbero stati girati a dei prestanome per finanziare la campagna. Pratica illegale negli Stati Uniti, visto che i candidati non possono ricevere donazioni dall’estero. I procuratori, inoltre, ritengono che Michel e Low avrebbero cercato di convincere l’amministrazione Trump a rinunciare a indagare sul ruolo rivestito dallo stesso Low nello scandalo finanziario 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Il businessman malese era noto anche per i suoi legami con celebrità americane come Kim Kardashian e Leonardo DiCaprio, possibile testimone nel caso. Si pensa che, tramite denaro riciclato, Low avrebbe finanziato film hollywoodiani come ‘The Wolf of Wall Street’ e acquistato gioielli e opere d’arte.

