Fugees

Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel si riuniscono per un tour celebrativo internazionale

I Fugees, celebre trio composto da Lauryn Hill, Wyclef Jean e Pras Michel, tornano insieme per un tour celebrativo in occasione dei 25 anni dall’uscita dell’album “The Score“. Il gruppo hip hop si ritrova insieme per la prima volta dopo 15 anni e sta lanciando un tour internazionale in 12 città.

Proprio questa sera il gruppo suonerà per uno show “pop-up privato” in una location sconosciuta a New York. Il concerto sarà filmato e trasmesso nel corso dell’evento “Global Citizen Live”, in programma sabato 25 settembre a Central Park.

“I Fugees hanno una storia complessa ma di grande impatto“, ha dichiarato Lauryn Hill tramite “Live Nation Entertainment”. “Non sapevo nemmeno che fosse arrivato il 25° anniversario fino a quando qualcuno non me lo ha fatto notare”, ha aggiunto la cantante, 46 anni, che ha proseguito con la sua carriera da solista.

25 anni di “The Score”: album simbolo dei Fugees

Prima della pubblicazione di “The Score” del 1996, che includeva grandi successi come “Ready or Not” e “Killing Me Softly”, i Fugees avevano realizzato un altro album in studio, “Blunted on Reality”. Nel 2005 l’ultimo singolo insieme, “Take It Easy”, prima della rottura definitiva.

Il tour ufficiale dei Fugees prenderà il via il 2 novembre a Chicago, con sette tappe in Nord America fino a Washington. Sono in programma, poi, concerti a Londra, Parigi, in Ghana e Nigeria.

“Mentre festeggio i 25 anni con i Fugees, il mio primo ricordo è che abbiamo giurato che non avremmo fatto solo musica, saremmo stati un movimento“, ha ricordato Wyclef Jean in una nota. “Volevamo essere una voce per gli inascoltati e in questi tempi difficili sono grato ancora una volta che Dio ci ha riuniti”, ha aggiunto.

