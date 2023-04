“È un momento storico, domani accoglieremo la Finlandia come 31esimo membro della Nato, rendendo la Finlandia più sicura e la nostra alleanza più forte. Alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta qui al quartier generale della Nato. Sarà un buon giorno per la sicurezza finlandese, per la sicurezza nordica e per la Nato nel suo insieme”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa pre-ministeriale Esteri di domani.

