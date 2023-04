Il segretario generale Stoltenberg: "Domani alzeremo la bandiera per la prima volta al quartier generale"

La Finlandia ufficialmente nella Nato da domani. “E’ un momento storico, domani accoglieremo la Finlandia come 31esimo membro della Nato, rendendo la Finlandia più sicura e la nostra alleanza più forte. Alzeremo la bandiera finlandese per la prima volta qui al quartier generale della Nato. Sarà un buon giorno per la sicurezza finlandese, per la sicurezza nordica e per la Nato nel suo insieme”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa pre-ministeriale Esteri di domani.

Stoltenberg: “Non ci faremo intimidire da Putin”

“L’annuncio del presidente Putin” sul dispiegamento di armi tattiche nucleari in Bielorussia “fa parte di una pericolosa e spericolata retorica nucleare, con cui il presidente russo Putin cerca di usare le armi nucleari come un modo per impedirci di sostenere l’Ucraina, con l’intimidazione, la coercizione, per impedire agli alleati e ai partner della Nato di sostenere l’Ucraina nel suo diritto di difendere il proprio paese”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa pre-ministeriale Esteri di domani. “Non ci faremo intimidire. Continueremo a sostenere l’Ucraina. Naturalmente, rimaniamo vigili e monitoriamo molto da vicino ciò che fa la Russia”, ha aggiunto.

