Il ministro dello Sport ucraino, Vadym Huttsait, ha ribadito la richiesta di Kiev di escludere la Russia dalle Olimpiadi

Vitalii Merinov, quattro volte campione del mondo di kickboxing, è morto in combattimento in Ucraina. Lo ha riferito il sindaco della città occidentale di Ivano-Frankivsk. Merinov, che si era arruolato nelle forze armate ucraine, è morto venerdì per le ferite riportate in azione, ha riferito il sindaco. Il ministro dello Sport ucraino, Vadym Huttsait, ribadendo la richiesta di Kiev di escludere la Russia dalle Olimpiadi, ha dichiarato che il bilancio di morti in guerra comprende 262 atleti ucraini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata