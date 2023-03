Il primo ministro in visita di Stato: "Ho trasmesso la nostra preoccupazione per l'aggressione illegale di Putin all'Ucraina"

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez. Il leader iberico, in visita di Stato in Cina, ha incontrato il primo ministro cinese Li Qiang e ha partecipato anche al ‘Boao Forum for Asia’ nell’isola di Hainan. “Ho trasmesso a Xi Jinping la nostra preoccupazione per l’aggressione illegale di Putin all’Ucraina” e “ho insistito sull’importanza del fatto che debba essere Kiev a decidere su ciò che la riguarda“, ha detto Sanchez parlando con i giornalisti.

