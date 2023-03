Progettavano un attentato contro obiettivi ebraici

Sono comparsi in tribunale ad Atene venerdì mattina i due uomini di origine pakistana arrestati nei giorni scorsi nella capitale greca. Sono accusati di aver progettato un attentato contro obiettivi ebraici ad Atene per conto dell’Iran. Un terzo uomo che si trova nella Repubblica islamica è implicato. Il piano è stato scoperto dal Mossad che poi ha collaborato con le autorità greche per sventare l’attacco.

