Francoforte (Germania), 28 mar. (LaPresse) – Un gruppo anarchico ha rivendicato l’attacco effettuato lo scorso 18 marzo contro la sede di Generali ad Atene, affermando che è stato effettuato in solidarietà ad Alfredo Cospito. “Sabato sera, 18 marzo, abbiamo deciso di attaccare la compagnia italiana Generali, una delle più grandi compagnie assicurative in Europa”, scrive il gruppo in un messaggio sui canali web dell’area anarchica.

