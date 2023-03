Prima visita internazionale del nuovo monarca britannico

Re Carlo III ieri è arrivato in Germania per la sua prima visita internazionale come monarca britannico. Assieme a lui c’era anche la regina consorte Camilla. Il re è stato accolto a Berlino, con una cena al palazzo Bellevue, dal presidente della Repubblica federale tedesca Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Büdenbender. Presente alla cena anche l’ex cancelliera Angela Merkel. “Siamo fianco a fianco nel proteggere e portare avanti i nostri valori democratici condivisi“, ha detto re Carlo durante il suo discorso. “Questo è esemplificato in modo così chiaro oggi, quando ci schieriamo insieme all’Ucraina in difesa della libertà e della sovranità di fronte a un’aggressione non provocata”, ha aggiunto.

