Le armi utilizzate erano state legalmente acquistate da Audrey Hale, che le aveva nascoste ai suoi genitori

Audrey Hale, la 28enne autrice della strage nella Covenant School di Nashville, aveva acquistato legalmente le sue armi negli ultimi anni e le aveva nascoste ai suoi genitori, prima di assaltare la scuola, sparando indiscriminatamente e uccidendo tre bambini e tre adulti. È quanto è emerso martedì nella conferenza stampa del capo della polizia di Nashville, John Drake. La strage, ha spiegato, era stata pianificata con cura. Hale aveva disegnato una mappa dettagliata della scuola, compresi i potenziali punti di ingresso, e aveva condotto la sorveglianza dell’edificio prima di compiere il massacro.

Sotto cura per un disturbo emotivo

Hale, ex studente della scuola, ha riferito la polizia, non ha preso di mira vittime specifiche, ma “questa scuola, questa chiesa”. La giovane era sotto le cure di un medico per un disturbo emotivo e prima dell’assalto alla scuola non era nota alle forze dell’ordine. Se alla polizia fosse stato detto che Hale era una potenziale suicida o omicida, “allora avremmo cercato di confiscare quelle armi”, ha detto Drake. “Ma allo stato attuale, non avevamo assolutamente idea di chi fosse questa persona“.

In Tennessee manca la legge ‘red flag’

Il Tennessee non ha attualmente una legge cosiddetta ‘red flag’, che consente alla polizia di intervenire e confiscare le armi da fuoco a persone che minacciano tendenze omicide. La giovane transgender aveva acquistato legalmente sette armi da fuoco da cinque armerie locali, ha riferito il capo della polizia. Tre di queste armi sono state usate nella sparatoria di lunedì. I genitori della killer credevano che la figlia avesse venduto una pistola precedentemente acquistata e non ne possedesse altre, ha riferito ancora Drake, aggiungendo che Hale “aveva nascosto diverse armi all’interno della casa”.

Movente ancora sconosciuto

Il movente della strage è sconosciuto, ha detto nella conferenza stampa Drake, che invece lunedì, in un’intervista a Nbc News, aveva riferito che gli investigatori ritenevano che Hale avesse “un certo risentimento per avere frequentato quella scuola”. Drake ha inoltre parlato di “diversi scritti di Hale”, che facevano riferimento ad altri luoghi e alla Covenant School.

