Ispezione alla centrale nucleare di Grossi: il video diffuso da un funzionario filorusso

Il direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Mariano Grossi, è arrivato a Enerhodar, in Ucraina, per visitare – per la seconda volta – la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Il video è stato rilasciato su Telegram da Vladimir Rogov, un funzionario locale nominato da Mosca, e diffuso da AP. Il capo dell’Aiea chiede da tempo che venga istituita una zona di protezione intorno all’impianto, molto vicino alla linea del fronte del conflitto. Da tempo Grossi sta mantenendo colloqui con funzionari russi e ucraini, nel tentativo di raggiungere un accordo per garantire che non si verifichino incidenti nucleari.

