Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha annunciato che le prossime elezioni si terranno il 21 maggio, due mesi prima della fine del suo mandato. “Con responsabilità e maturità il popolo greco sovrano, i cittadini soppeseranno e decideranno. E sono sicuro che prenderanno la decisione giusta”, ha detto Mitsotakis durante la riunione di gabinetto ad Atene. La decisione di lasciare il governo in anticipo è arrivata dopo il crescere del malcontento da parte dei cittadini. Il primo ministro, infatti, è stato criticato soprattutto per l’incidente ferroviario avvenuto il 28 febbraio scorso nel nord della Grecia e in cui sono morte 57 persone. Negli ultimi tempi la reputazione di Mitsotakis è stata intaccata anche dalle accuse di intercettazioni telefoniche che sarebbero state effettuate dai servizi di sicurezza vicini al premier.

