La decisione arriva in un periodo difficile per il governo, alle prese con la rabbia dei cittadini dopo l'incidente ferroviario in cui sono morte 57 persone

Il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato che a maggio si terranno nuove elezioni politiche, in lieve anticipo sulla scadenza del mandato a luglio. Decisione che arriva proprio mentre il governo greco sta facendo i conti con gli strascichi del peggiore incidente ferroviario della storia del Paese, avvenuto il 28 febbraio e in cui sono morte 57 persone. “Posso dirvi con certezza che le elezioni si terranno a maggio”, ha dichiarato Mitsotakis durante un’intervista ad Alpha TV.

