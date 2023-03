Nel 2022 i roghi hanno bruciato nel Paese iberico un'area quattro volte più grande di New York

In Spagna è ancora emergenza incendi. Da diversi giorni le province di Castellón e Teruel, nell’est del Paese, sono teatro di enormi roghi boschivi che hanno convinto le autorità a ordinare l’evacuazione di otto villaggi, con oltre 1.500 persone costrette a lasciare la propria abitazione. Più di 4000 ettari di terreni sono andati in fiamme. I Vigili del Fuoco affermano di avere sotto controllo la situazione e che l’incendio non si è esteso nelle ultime 24 ore. Il primo ministro spagnolo Pedro Sánchez ha promesso il pieno sostegno del governo a coloro che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Nel 2022, gli incendi hanno bruciato 306.555 ettari di terreno in Spagna, un’area quasi quattro volte più grande di New York City, secondo i dati dell’Unione Europea. Lo scorso anno è stato anche il più caldo della Spagna da quando sono iniziate le registrazioni.

