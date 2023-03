Trecento persone si sono radunate nel villaggio di L'Espunyola per partecipare a una messa speciale

Quasi trecento persone si sono radunate nel villaggio di L’Espunyola, in Catalogna, per partecipare a una messa speciale chiedendo l’arrivo della pioggia. La Spagna è tra i Paesi più colpiti dalla grave siccità, e la regione catalana sta pagando il prezzo più caro. Gli agricoltori della zona hanno chiesto al vescovo locale di celebrare la messa e guidare la processione, facendo rivivere una tradizione cattolica che era svanita negli ultimi anni. L’agriturismo e l’agricoltura sono le principali fonti di reddito per i 260 abitanti di L’Espunyola. Tutti e tre i serbatoi vicino al villaggio sono al di sotto di un terzo della loro capacità, con il bacino di La Baells pieno solo al 25%. La Spagna è ufficialmente entrata in un periodo di siccità a lungo termine alla fine dello scorso anno a causa delle alte temperature e delle scarse precipitazioni degli ultimi tre anni. Il municipio locale ha ridotto l’utilizzo dell’acqua, chiedendo agli agricoltori di limitare il più possibile l’irrigazione dei raccolti e degli alberi. L’ultima funzione simile era stata celebrata intorno al 2008, dopodiché nella zona agricola è finalmente arrivata la pioggia. Lo scorso anno è stato il sesto più secco della Spagna e il più caldo dal 1961, quando sono iniziate le registrazioni.

