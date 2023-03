Stop di 24 ore indetto dai sindacati, che chiedono un aumento salariale di almeno il 10,5%

Treni, aerei e sistemi di trasporto pubblico fermi in gran parte della Germania oggi in seguito al grande sciopero nazionale indetto dai sindacati di categoria. Lo stop di 24 ore ha interessato anche il trasporto merci su rotaia e nave, dopo che i lavoratori dei porti e delle vie navigabili del Paese si sono uniti allo sciopero. Molti pendolari hanno scelto di muoversi con i mezzi privati, causando ingorghi sulle autostrade. I sindacati chiedono un aumento salariale di almeno il 10,5% e hanno respinto le offerte dei datori di lavoro del 5% in due fasi, più pagamenti una tantum.

