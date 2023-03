Il tycoon ha aperto in Texas la sua campagna elettorale per le presidenziali 2024

Donald Trump ha aperto in Texas la sua campagna per le presidenziali del 2024. Parlando alla platea il tycoon si è definito “l’uomo più innocente della storia” degli Stati Uniti. “È una situazione molto insolita, anche gli studiosi di diritto non riescono a credere a ciò a cui stanno assistendo, eppure stanno esaminando oltre undici milioni di pagine”, ha ironizzato Trump.

