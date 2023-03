I disordini nella protesta ambientalista contro la costruzione di mega-bacini idrici

Violentissimi scontri tra attivisti dell’ambiente e polizia a Sainte-Soline, in Francia, dove si stanno costruendo mega-bacini idrici. Tra i manifestanti ci sarebbero stati anche diversi black bloc – armati di machete, asce e bombe a benzina – che avrebbero dato il via all’aggressione nei confronti delle forze dell’ordine. Diversi veicoli sono stati dati alle fiamme. Gli agenti hanno lanciato oltre 4000 fumogeni nel tentativo di disperdere la folla. Secondo il ministro dell’Interno francese, Gérald Darmanin, ci sarebbero stati più di 30 feriti, con due gendarmi e tre attivisti in condizioni gravi. Ma per gli organizzatori della protesta i feriti sarebbero almeno 200: circa 40 di loro hanno subito tagli profondi causati dai proiettili di gomma della polizia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata