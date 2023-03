Migliaia di musulmani si sono riuniti nella Città Vecchia di Gerusalemme per celebrare l’inizio del Ramadan. I fedeli hanno assistito a fuochi d’artificio e spettacoli di luci e molti hanno sfilato per le vie suonando e cantando. Durante il Ramadan, i musulmani osservanti si astengono da consumare cibo e acqua dall’alba al tramonto, prima di riunirsi con la famiglia e gli amici per i pasti notturni.

