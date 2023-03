Alla vigilia del mese sacro musulmani alla moschea di al-Aqsa

I fedeli hanno affollato la moschea di al-Aqsa a Gerusalemme in Israele mercoledì sera alla vigilia dell’inizio del Ramadan. Il mese sacro per i musulmani arriva in un momento di alta tensione tra attacchi terroristici delle fazioni armate palestinesi e raid dell’esercito dello Stato ebraico in Cisgiordania. Le autorità israeliane e quelle dell’Autorità nazionale palestinese si sono incontrate per cercare una de-escalation nei prossimi 30 giorni che vedranno anche le celebrazioni della Pasqua ebraica al via il 5 aprile.

