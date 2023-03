Il 57enne è stato arrestato ed è in ospedale. Si ritiene che l'uomo abbia problemi psichici

Un automobilista ha travolto e ferito diversi pedoni in un parcheggio dell’aeroporto di Colonia-Bonn. Il 57enne è stato arrestato ed è in ospedale, ha detto un portavoce della polizia, come riportano i media tedeschi. Si ritiene che l’uomo abbia problemi psichici. “Apparentemente ha guidato verso diverse auto e pedoni, che sono riusciti a evitarlo”, ha detto il portavoce della polizia, “al momento stiamo parlando di diversi feriti”. Anche due poliziotti sono rimasti leggermente feriti, perché l’uomo si è opposto all’arresto.

