I musulmani nella città santa recitano la preghiera del Taraweeh

I fedeli si sono riuniti alla Mecca in Arabia Saudita per l’inizio del Ramadan, il mese in cui i musulmani praticano il digiuno dall’alba al tramonto per celebrare la prima rivelazione del Corano a Maometto. Secondo la tradizione è stata recitata la preghiera straordinaria del Taraweeh. Nella maggior parte delle comunità musulmane, soprattutto nei Paesi arabi, l’inizio del Ramadan è segnato dall’avvistamento della luna crescente in cielo a occhio nudo, pratica basata su un detto del Profeta Maometto, mentre altri effettuano calcoli astronomici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata