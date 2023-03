Visita a sorpresa in Polonia dell'erede al trono britannico

ll principe William si è recato in Polonia mercoledì per una visita a sorpresa. Un’occasione per sottolineare il sostegno del Regno Unito a una Nazione che è in prima linea nell’aiutare i rifugiati scappati dalla guerra in Ucraina e nell’assistere l’esercito di Kiev. L’erede al trono ha incontrato le truppe britanniche e polacche a Rzeszow, poi si è spostato a Varsavia dove ha reso omaggio alla Tomba del Milite Ignoto. “In memoria di coloro che hanno compiuto l’estremo sacrificio”, recita una nota sulla corona di fiori che ha deposto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata