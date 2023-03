L'erede al trono ha portato il sostegno del Regno Unito al Paese, in prima linea per l'accoglienza degli sfollati ucraini

Il principe William si è recato in Polonia mercoledì per una visita a sorpresa che ha sottolineato il sostegno del Regno Unito a una nazione in prima linea negli sforzi per aiutare i rifugiati sfollati dalla guerra in Ucraina e per assistere l’esercito ucraino nel contrastare l’invasione. L’erede al trono ha incontrato le truppe britanniche e polacche a Rzeszow, una città di 200.000 abitanti nel sud-est della Polonia che è diventata un punto di smistamento per le spedizioni di aiuti militari e umanitari diretti in Ucraina. “Volevo solo venire qui di persona per ringraziarvi per tutto quello che state facendo, per tenere tutti al sicuro qui fuori e per tenere d’occhio quello che succede”, ha detto William parlando alle truppe, “state facendo un lavoro davvero importante qui fuori a difendere le nostre libertà. Tutti a casa vi sostengono pienamente”.

William è poi atterrato a Varsavia, dove ha visitato un centro che ospita circa 300 rifugiati arrivati di recente dall’Ucraina. Ha elogiato i forti legami tra i cittadini del Regno Unito e della Polonia e la cooperazione intrapresa a sostegno dell’Ucraina. “Voglio anche rendere omaggio all’umanità ispiratrice del popolo polacco”, ha detto il principe, “avete aperto i vostri cuori e le vostre case”. Domani è previsto anche un incontro con il presidente Andrzej Duda e un colloquio con i giovani ucraini che lavorano e studiano in Polonia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata