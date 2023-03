Mosca: "Tragedia globale con invio proiettili a uranio impoverito". La flotta russa del Mar Nero respinge un attacco da parte di droni navali ucraini a Sebastopoli in Crimea

La guerra in Ucraina è giunta al 392esimo giorno. La Gran Bretagna intende fornire all’Ucraina anche munizioni anticarro perforanti ad alto potenziale contenenti uranio impoverito. La rivelazione è stata fatta dalla baronessa Annabel Goldie, viceministro della Difesa nel governo Tory di Rishi Sunak. Immediata la replica di Mosca. Vladimir Putin, al termine del colloquio con Xi Jinping, ha detto che la Russia reagirà, mentre il ministro degli Esteri Lavrov minaccia la Gran Bretagna sostenendo che, se dovesse fornire munizioni all’uranio impoverito, “finirà male per Londra”.

Nella regione di Kiev, a seguito di un attacco notturno tramite droni, tre persone sono morte e sette sono rimaste ferite. Lo riporta Ukrinform citando l’amministrazione militare regionale locale.

Intelligence Gb, offensiva russa a Bakhmut potrebbe perdere slancio

Secondo l’intelligence britannica l’avanzata delle forze russe vicino a Bakhmut “sta iniziando a indebolirsi”, sebbene la situazione per i difensori della città “rimane difficile”. Gli 007 di Londra rilevano che nei giorni scorsi le forze ucraine hanno lanciato un contrattacco locale a ovest di Bakhmut per ridurre la pressione nemica sull’autostrada H-32, importante per i rifornimenti. “Esiste una possibilità realistica che l’avanzata russa nella città stia iniziando a perdere lo slancio limitato che ha avuto finora – in parte perché alcune unità russe vengono trasferite in altri settori del fronte”, viene osservato.

Attacco hacker in Crimea, in radio messaggi possibile evacuaziome

Attacco hacker in Crimea nei confronti di diverse stazioni radio dove sono messi in onda messaggi relativi ad allarmi aerei ed una possibile evacuazione della penisola. Lo riporta Ria Novosti citando Oleg Kryuchkov, consigliere del governatore locale per la politica dell’informazione. “I flussi di diverse stazioni radio sono stati interrotti in Crimea. I trasmettitori vengono spenti e le cause dell’hacking vengono eliminate. Tutti i messaggi sono falsi”, ha scritto nel suo canale Telegram.

Mosca, esortiamo Usa a non seguire via dell’escalation

“Esortiamo vivamente la parte americana a non seguire la via dell’escalation”. Lo ha detto Sergey Ryabkov, viceministro degli Esteri della Federazione Russa. Lo riporta la Tass. Secondo Ryabkov “Washington riafferma il suo status di parte coinvolta nel conflitto per l’Ucraina” in quanto gli Stati Uniti “stanno prendendo in considerazione sistemi sempre più letali per rifornire Kiev”.

Mosca, proiettili con uranio impoverito porteranno a tragedia globale

La fornitura di munizioni all’uranio impoverito all’Ucraina, “se il Regno Unito deciderà di farlo”, porterà a una “tragedia globale che colpirà principalmente l’Europa”. Lo ha detto il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin. Lo riporta la Tass. Il politico russo ha ricordato come Washington abbia usato “proiettili simili in Jugoslavia e Iraq, che hanno portato alla contaminazione dell’area, nonché a un forte aumento del cancro tra le persone”. Secondo Volodin “è necessario capire che il passo successivo alla fornitura di munizioni con uranio impoverito potrebbe essere l’uso di una bomba sporca da parte del regime di Kiev. O l’uso di armi nucleari tattiche”. La conclusione di Volodin è che “Washington e i suoi satelliti” stiano “facendo di tutto perché la ‘guerra all’ultimo ucraino’ diventi una ‘guerra all’ultimo europeo'”.

Kiev, abbattuti nella notte 16 droni russi

Le forze armate ucraine hanno reso noto di aver abbattuto nella notte 16 droni Shahed sui 21 utilizzati dalle forze armate russe in un raid. Lo riporta Ukrainska Pravda.

Mosca, respinto attacco droni navali Kiev a porto Sebastopoli

La flotta russa del Mar Nero ha annunciato di aver respinto un attacco da parte di droni navali ucraini a Sebastopoli in Crimea. Lo riporta la Tass citando il governatore della città, Mikhail Razvozhaev. “Sono stati distrutti tre oggetti che hanno cercato di penetrare nella baia – ha spiegato – i nostri marinai hanno sparato contro di loro con armi leggere. Non ci sono feriti”.

Zelensky: “Colloqui produttivi con premier Giappone”

“I nostri colloqui con il premier giapponese Kishida”, in visita in Ucraina, “sono stati piuttosto produttivi”, “abbiamo discusso di questioni di sicurezza, politiche, sanzioni, economiche e umanitarie”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale. “C’è la volontà del Giappone di unirsi alla nostra ricostruzione, di essere un leader in questi processi economici e infrastrutturali”, ha spiegato. “Ma oggi ho anche sentito una disponibilità molto concreta del Giappone a lavorare insieme a noi per mobilitare ancora più attivamente il mondo per l’ordine internazionale, per proteggersi dall’aggressione, per proteggersi dal terrore russo”, ha aggiunto.

Fmi raggiunge accordo su programma aiuti da 15,6 mld dollari

Le autorità ucraine e lo staff del Fondo Monetario Internazionale hanno raggiunto un accordo a livello di staff su una serie di politiche macroeconomiche e finanziarie che saranno sostenute da un nuovo accordo di Extended Fund Facility (EFF) della durata di 48 mesi, per un totale di circa 15,6 miliardi di dollari. Lo riferisce il Fmi in una nota. L’Eff ha l’obiettivo di aiutare le autorità ucraine a mettere in atto politiche che sostengano la stabilità fiscale, esterna, dei prezzi e finanziaria e supportino la graduale ripresa economica in corso, promuovendo al contempo la crescita a lungo termine nel contesto della ricostruzione postbellica e del percorso di adesione dell’Ucraina all’UE. L’accordo, a livello di staff, riflette il continuo impegno del FMI a sostenere l’Ucraina e dovrebbe contribuire a mobilitare finanziamenti agevolati su larga scala da parte dei donatori e dei partner internazionali dell’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata