Zelensky: "Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale"

Pesanti bombardamenti sulla città di Zaporizhzhia, in Ucraina. Secondo le autorità di Kiev, i raid sarebbero stati lanciati dalle forze di Mosca. “I russi stanno bombardando Zaporizhzhia. Edifici residenziali, così come l’isola di Khortytsia, sono sotto il fuoco nemico”, scrive su Telegram Andriy Yermak, capo dell’ufficio di Volodymyr Zelensky. “Zaporizhzhia. In questo momento, un missile russo ha colpito un edificio a più piani. La Russia sta bombardando la città con ferocia bestiale. Le aree residenziali in cui vivono persone comuni e bambini vengono colpite. I terroristi cercano di distruggere le nostre città, la nostra gente”, denuncia su Telegram il presidente ucraino. “Il mondo ha bisogno di maggiore unità e determinazione per sconfiggere il terrore russo più velocemente e proteggere vite umane”, aggiunge Zelensky.

