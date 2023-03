È avvenuto in un bacino di carenaggio all'Imperial Dock di Edimburgo

Una nave si è ribaltata in un bacino di carenaggio all’Imperial Dock di Edimburgo, in Scozia. L’incidente è stato causato dal forte vento. Almeno 25 persone sono rimaste ferite: 15 sono state portate in ospedale, mentre altre 10 sono state curate e dimesse sul posto. Il filmato mostra la nave inclinata di lato con un angolo di 45 gradi. L’imbarcazione, lunga 76 metri, era una nave da ricerca precedentemente acquistata e attrezzata dal defunto co-fondatore di Microsoft Paul Allen. La BBC ha riferito che la nave era ormeggiata dal 2020.

