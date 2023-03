L'arrivo del presidente cinese alla sede del governo

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato alla sede del governo russo a Mosca per un incontro con il primo ministro russo Mikhail Mishustin. All’arrivo, fra i due c’è stata una stretta di mano. Xi si è detto contento di incontrare Mishustin, dopo che a causa della pandemia per diversi anni le visite sono state impossibili, e ha anche invitato il premier russo a recarsi in visita in Cina al più presto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata