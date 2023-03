Continuano le tensioni dopo la bocciatura delle mozioni di sfiducia contro il governo per la riforma delle pensioni

Continuano le tensioni in Francia, all’indomani della bocciatura delle mozioni di sfiducia contro il governo Macron per la riforma delle pensioni, diventata legge senza il voto del Parlamento. Scontri tra manifestanti e polizia – in tenuta antisommossa – presso la raffineria di petrolio Fos-sur-Mer della ExxonMobil, vicino alla città portuale di Marsiglia. I tafferugli – con tre agenti feriti – sono scoppiati quando agli operai, in sciopero, è stato ordinato di riprendere il lavoro nella raffineria.

