Governo salvo per pochi voti sulla riforma delle pensioni

Tensioni a Parigi dopo che il governo è sopravvissuto anche ai voti di sfiducia in programma in Parlamento in relazione alla contestata riforma delle pensioni. Scontri, arresti e cassonetti dati alle fiamme nelle strade della capitale francese. Oltre 240 fermi, 11 poliziotti feriti nei disordini. Manifestazioni non solo a Parigi ma anche in altre piazze, da Nantes a Tolosa, da Rouen a Strasburgo.

