È accaduto durante la visita del presidente russo nella città martoriata dalla guerra

Emerge un curioso episodio dalla visita a sorpresa di Vladimir Putin a Mariupol – una delle città più martoriate nel conflitto in Ucraina – la sera dello scorso 18 marzo. Mentre il presidente russo si intratteneva con alcune persone, definite dalla stampa russa “residenti locali”, si sente una donna gridare in lontananza: “È tutto falso. È tutta una messinscena!”. Lo riporta il quotidiano online ucraino ‘Ukrainska Pravda’, secondo cui il filmato sarebbe stato pubblicato in un primo tempo anche sul sito del Cremlino, che però avrebbe poi “tagliato” la parte della protesta. La scena è stata ripresa dai media russi RIA Novosti e Izvestija, mentre è stata censurata dall’agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata