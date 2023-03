Dovrebbe annunciare un piano di collaborazione con New Delhi

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida è arrivato in India per una visita di due giorni: dovrebbe annunciare, insieme al primo ministro indiano Narendra Modi, un nuovo piano per un Indo-Pacifico libero e aperto, nonché approfondire le relazioni diplomatiche di Tokyo con Nuova Delhi. Nel piano dovrebbe essere incluso il sostegno del Giappone allo sviluppo umano nella sicurezza marittima dell’India, una fornitura di motovedette e attrezzature per la guardia costiera ma anche altre forme di cooperazione infrastrutturale.

