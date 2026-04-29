Roma, il presidio di solidarietà dell’Anpi per i manifestanti feriti: "Sparateci, noi le cose le facciamo alla luce del sole"

Una manifestazione di solidarietà dopo i colpi di pistola a pallini su due manifestanti dell’Anpi al corteo del 25 aprile. L’Associazione dei partigiani italiani assieme a Cgil, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista, Cambiare Rotta e Osa in piazza in per stare simbolicamente accanto a Rossana Gabrieli e al marito Nicola Fasciano, bersagli dell’intimidazione nel giorno della Festa della Liberazione. Al presidio, al Parco Schuster, luogo dell’accaduto, alcune centinaia di manifestanti. “Siamo orgogliosi di portare il fazzoletto dell’Anpi al collo perché i nostri partigiani e le nostre partigiane ce l’hanno donato”, dichiara la presidente di Anpi Roma Marina Pierlorenzi. “Sì, un po’ di paura c’è ma a metà giugno ripeteremo l’assemblea che riunisce gli antifascisti romani con le nostre bandiere e i nostri corpi. E lo rifaremo perché siamo qui e siamo visibili. Sparateci anche, perché le cose le facciamo alla luce del sole siamo consapevoli di essere bersagli ma d’altra parte non facciamo nulla rispetto a partigiani e partigiane che hanno dato la vita per darci la libertà e la costituzione”, ha concluso.