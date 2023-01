La conferenza stampa della premier dopo l'incontro con il primo ministro giapponese

La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi con il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida: al centro anche il tema dell’Ucraina. “Questa visita ha fatto emergere una forte convergenza di vedute sui punti principali della presidenza giapponese del G7, che chiaramente è la questione più importante all’ordine del giorno. Dal primo gennaio il Giappone è presidente del G7, nel 2024 sarà l’Italia ad assumere la presidenza, e questo credo possa ulteriormente rafforzare le nostre relazioni” ha detto Meloni. Anche Kishida ha ribadito che a livello di G7 “occorre mostrare salda determinazione nel condannare la minaccia atomica e difendere un ordine internazionale libero e aperto. In particolare essere coesi di fronte all’aggressione russa e proseguire e rafforzare sia le severe sanzioni contro la Russia, sia il deciso sostegno all’Ucraina”.

Meloni: “Sostegno a Kiev”

“Oltre a garantire tutto il sostegno all’Ucraina contro la guerra di aggressione mossa dalla Russia, noi vogliamo lavorare con la presidenza giapponese su alcune priorità, che ho pienamente condiviso, proposte dal Giappone. Ovviamente la tutela dell’ordine internazionale basato sulle regole, il rilancio e l’approfondimento dei paesi del cosiddetto Sud globale, il rafforzamento della sicurezza economica, delle catene di approvvigionamento, la lotta ai cambiamenti climatici, la transizione energetica. Sono tutte sfide sulle quali c’è molto lavoro da fare da parte di tutti. Approfondiremo queste materie, le questioni legate alla politica internazionale, partendo dalle conseguenze della guerra contro l’Ucraina”.

Meloni: “Vicinanza vedute”

“Il Giappone, nonostante la distanza geografica che apparentemente ci divide, rimane non solo una nazione amica, ma un partener di importanza centrale e strategica per gli interessi dell’Italia”, ha detto Meloni. “Abbiamo avuto un lungo colloquio sugli eccellenti rapporti bilaterali che intercorrono tra Italia e Giappone – aggiunge -. Il nostro interscambio commerciale vale oltre 12 miliardi di euro l’anno, e sottende un partenariato sempre più forte in ambito politico, industriale, tecnologico, culturale, che abbiamo ulteriormente rafforzato di recente nel settore della difesa. Ricordo infatti l’avvio insieme al Regno Unito del programma teso a sviluppare un velivolo di sesta generazione che avrà importanti ricadute sui settori produttivi anche in ambito civile e di ricerca scientifica”.

“Abbiamo convenuto oggi di alzare il livello delle relazioni italo-giapponesi. Ora i nostri Paesi sono partner strategici”, ha aggiunto Meloni. “Per il futuro desidero rafforzare ulteriormente la collaborazione bilaterale – aggiunge -. Giappone e Italia presiedono il G7 questo e il prossimo anno. Nell’incontro che abbiamo appena concluso ho esposto le mie riflessioni e ho avuto la conferma della volontà di lavorare a stretto contatto per il successo del vertice”.

