Il presidente russo nella città del Donbass

Vladimir Putin ha compiuto “una visita di lavoro” a Mariupol, nell’autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nell’est dell’Ucraina. Il capo del Cremlino si è recato nella città del Donbass prima di dirigersi al posto di comando dell’operazione militare speciale a Rostov, sul Don, in Russia. In precedenza Putin era stato a Sebastopoli, in Crimea, per celebrare il nono anniversario dell’annessione della penisola dall’Ucraina. Venerdì 17 marzo la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto per il leader russo accusandolo di crimini di guerra.

