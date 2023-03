Non ancora chiaro cosa ha portato l'autista a perdere il controllo del mezzo

Un autobus in corsa è caduto in un fossato lungo la strada nel Bangladesh centrale, dopo che l’autista ha perso il controllo, provocando almeno 19 morti e più di 20 feriti. L’autobus stava viaggiando verso la capitale, Dhaka, dalla città sud-occidentale di Khulna. L’incidente è avvenuto quando l’autobus ha raggiunto l’area di Shibchar nel distretto di Madaripur, ha detto il funzionario della polizia stradale Abu Nayeem Mofazzal Huq. La polizia che ha comunicato che 14 persone, compreso l’autista dell’autobus, sono morte sul posto. Altre cinque persone sono morte in seguito, come riportato dall’agenzia United News of Bangladesh. Non è stato subito chiaro cosa abbia causato l’incidente.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata