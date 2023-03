Lo dimostrano alcuni filmati delle emittenti televisive locali

Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita in Crimea in occasione del nono anniversario dell’annessione della regione alla Russia. Lo mostrano alcuni filmati mandati in onda dalle emittenti televisive locali, come riporta l’agenzia Tass. Come aveva annunciato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, Putin dovrebbe prendere parte all’inaugurazione di un importante sito storico-culturale.

Putin ha visitato in Crimea la Scuola delle arti e il centro per bambini ‘Korsun’ a Sebastopoli. Lo riporta Ria Novosti. Entrambi gli spazi, appena aperti, fanno parte della prima fase della costruzione di un parco archeologico nella città pensato per i più piccoli. La scuola d’arte moderna sarà un luogo in cui i giovani creativi residenti a Sebastopoli potranno esplorare il patrimonio artistico mondiale attraverso gli esempi dei monumenti antichi e bizantini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata