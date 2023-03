Il cancelliere tedesco: "La Corte penale internazionale è l'istituzione giusta per indagare sui crimini di guerra"

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha accolto con favore il mandato di arresto emesso dalla Corte penale internazionale contro il presidente russo Vladimir Putin. “La Corte penale internazionale è l’istituzione giusta per indagare sui crimini di guerra”, ha affermato Scholz durante la sua visita a Tokyo, come riportano i media tedeschi. “Nessuno è al di sopra della legge”, ha affermato Scholz, ricordando che il governo tedesco ha sempre fatto in modo che alla Corte penale internazionale fosse data l’importanza che merita.

