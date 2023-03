Almeno in 30 le persone arrestate dopo i tentativi di resistenza dei sostenitori

La polizia pakistana ha compiuto un’irruzione nella residenza dell’ex primo ministro Imran Khan nella città orientale di Lahore e ha arrestato 30 persone dopo che qualcuno ha aperto il fuoco dal tetto dell’edificio. Lo hanno riferito le autorità locali. L’alto ufficiale di polizia Suhail Sukhera, che ha guidato l’operazione in un quartiere di lusso di Lahore, ha detto che le forze dell’ordine si sono mosse per rimuovere i blocchi eretti dal partito Tehreek-e-Insaf di Khan e dai ribelli suoi sostenitori. L’ufficiale ha riferito che i sostenitori di Khan armati di manganelli hanno tentato di resistere alla polizia lanciando pietre e molotov, ma gli agenti sono andati avanti fino a quando un uomo sul tetto della residenza di Khan ha aperto il fuoco. Nessuno è rimasto ferito. Testimoni hanno detto che la polizia ha tentato di disperdere i sostenitori di Khan sparando gas lacrimogeni e li ha inseguiti in diverse case nel quartiere di Zaman Park. Khan avrebbe dovuto comparire in un tribunale di Islamabad dopo che un’alta corte ha sospeso il suo mandato di arresto, dandogli una tregua per recarsi nella capitale e affrontare le accuse di corruzione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata