Sotto assedio la zona di Lahore dove vive l'ex primo ministro

Continuano gli scontri in Pakistan tra la polizia e i sostenitori dell’ex primo ministro Imran Khan davanti alla sua casa nella città orientale di Lahore. La polizia aveva tentato di arrestare Khan per non essersi presentato in tribunale con l’accusa di corruzione. L’elegante zona di Zaman Park, dove Khan vive, è rimasta sotto assedio e il governo ha inviato altre forze di polizia per affrontare la situazione dopo che centinaia di sostenitori di Khan hanno mostrato un’inaspettata perseveranza. Mercoledì presto, Khan è uscito dalla sua casa per incontrare i suoi sostenitori, che hanno affrontato gas lacrimogeni e manganelli della polizia per tutta la notte per salvarlo dall’arresto. Ha detto di essere pronto a recarsi a Islamabad il 18 marzo in virtù del suo mandato di arresto, ma la polizia non ha accettato l’offerta. Il confronto fuori dalla casa di Khan è così continuato.

