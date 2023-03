Il presidente americano: "È un segnale molto forte"

Joe Biden plaude alla decisione della Corte penale internazionale che ha emesso un mandato d’arresto contro Vladimir Putin perché “responsabile del crimine di guerra di deportazione illegale di bambini dall’Ucraina alla Russia”. “È giustificato”, ha affermato il presidente Usa dopo i festeggiamenti alla Casa Bianca per San Patrizio e prima di partire per trascorrere il weekend nella sua casa in Delaware. Sebbene nemmeno gli Stati Uniti riconoscano la Cpi, Biden ha aggiunto che “è un segnale molto forte“.

