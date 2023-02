Una trentina di persone evacuate, nessun ferito

Un tempio buddista è stato gravemente danneggiato in seguito a un incendio in un sobborgo di Melbourne, in Australia. Sono serviti circa 80 vigili del fuoco, e oltre due ore, per domare le fiamme che si sono sprigionate nel tempio Bright Moon, a Springvale South. Circa 30 residenti sono stati evacuati dalla zona, ma per fortuna non sono stati segnalati feriti. Le autorità locali stanno ancora cercando di capire le cause del rogo.

