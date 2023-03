Il Cremlino in una nota: discuteremo "questioni di attualità su un ulteriore sviluppo delle relazioni di partenariato globale e sull'interazione strategica tra Russia e Cina"

Il presidente cinese Xi Jinping sarà in visita in Russia dal 20 al 22 marzo su invito del presidente russo Vladimir Putin. Lo riferisce il Cremlino. “Durante i colloqui, verranno discussione questioni di attualità su un ulteriore sviluppo delle relazioni di partenariato globale e sull’interazione strategica tra Russia e Cina – si legge in una nota – E’ previsto inoltre uno scambio di opinioni sull’approfondimento della cooperazione tra Mosca e Pechino in ambito internazionale”.

Invece, il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva sarà in visita di Stato in Cina dal 26 al 31 marzo su invito del presidente Xi Jinping. Lo comunica il portavoce del ministero degli Esteri cinese Hua Chunying.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata