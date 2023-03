Con l'elica danneggiata, gli operatori del drone lo hanno fatto planare sul Mar Nero, per poi farlo precipitare nelle acque

Il Pentagono ha diffuso il filmato dello scontro tra il caccia russo e il drone americano sul Mar Nero. Il video, di 42 secondi, mostra un jet Su-27 russo che si avvicina al retro del drone MQ-9 e inizia a rilasciare carburante al suo passaggio. Poi il caccia colpisce l’elica del drone. Con l’elica danneggiata, gli operatori del drone lo hanno fatto planare sul Mar Nero, per poi farlo precipitare nelle acque. Mosca ha finora sempre negato che tra i due velivoli fosse avvenuta una collisione.

Intanto un incendio è scoppiato all’interno dell’edificio della guardia di frontiera russo a Rostov: è stato provocato da un’esplosione. Lo affermano i servizi di emergenza, come riporta l’agenzia Tass. L’amministrazione comunale ha assicurato che non vi è alcuna minaccia per i residenti dei condomini che si trovano vicino al luogo dell’incendio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata