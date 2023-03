Il governo scavalca il Parlamento. Proteste in aula: deputati intonano la Marsigliese. Le Pen annuncia mozione di sfiducia

Il governo francese ha deciso di ricorrere all’art. 49.3 per far approvare la riforma delle pensioni, che da settimane sta provocando manifestazioni e proteste nel Paese. Lo riporta Bfmtv. L’articolo in questione consente all’esecutivo di far approvare il testo senza il voto del Parlamento, ma lo espone poi a una probabile mozione di sfiducia, già invocata dalle forze di opposizione.

La prima ministra francese, Elisabeth Borne, ha attivato ufficialmente davanti all’Assemblea nazionale il meccanismo previsto dall’articolo 49.3 della Costituzione francese per far approvare la riforma delle pensioni senza il voto del Parlamento. “Mi assumo la responsabilità del mio governo“, ha detto Borne, mentre veniva fischiata dai banchi dell’opposizione, che ha intonato anche la Marsigliese.

In precedenza il Senato francese aveva adottato la riforma delle pensioni, il disegno di legge sull’innalzamento dell’età pensionabile da 62 a 64 anni, con un voto di 193 favorevoli contro 114 contrari.

Le Pen annuncia che presenterà mozione di sfiducia

Marine Le Pen, presidente del Rassemblement national, ha annunciato che presenterà una mozione di sfiducia contro il governo guidato da Elisabeth Borne. “È una crisi politica de facto”, ha detto Le Pen, “Borne non può restare”. Le Pen ha aggiunto che l’uso dell’art. 49.3 per far adottare la riforma delle pensioni è “un riconoscimento del fallimento totale di Emmanuel Macron”.

Sindacati annunciano nuove mobilitazioni per riforma pensioni

Il segretario generale della Cfdt, la Confédération française démocratique du travail, Laurent Berger, ha annunciato “nuove mobilitazioni” dopo l’utilizzo da parte del governo dell’art. 49.3 per far approvare all’Assemblea nazionale la riforma delle pensioni. “Ricorrendo al 49.3 il governo sta dimostrando di non avere la maggioranza per approvare l’aumento di due anni dell’età pensionabile”, scrive Berger in un tweet, “il compromesso politico è fallito. Sono i lavoratori che devono essere ascoltati quando si pretende di agire sul loro lavoro”.

