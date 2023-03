La spazzatura non raccolta si accumula sui marciapiedi della capitale tra lo stupore dei turisti

Le strade di Parigi sommerse dalla spazzatura. L’emergenza rifiuti nella capitale francese va avanti da giorni ed è causata da uno sciopero promosso dai sindacati contro la riforma delle pensioni del governo. Cassonetti traboccanti di immondizia, scatole di cartone e montagne di sacchi maleodoranti ricoprono i marciapiedi anche nelle zone più turistiche della città. Gli addetti alla raccolta dei rifiuti stanno incrociando le braccia dalla scorsa settimana e, secondo il Comune di Parigi, domenica erano ammassate circa 5.400 tonnellate di rifiuti nelle strade della capitale francese. La legge che innalza l’età pensionabile in Francia ha provocato scioperi e manifestazioni in tutto il Paese da settimane: la prossima protesta è in programma, a livello nazionale, mercoledì, giorno in cui la legge arriverà all’esame di una commissione della Camera bassa francese. Obiettivo trovare un compromesso tra le versioni uscite dal Senato e dall’Assemblea Nazionale.

