In Francia continuano le proteste contro il piano di Emmanuel Macron che intende innalzare l’età pensionabile da 62 a 64 anni. E’ il secondo sciopero in una settimana. Martedì scorso più di un milione di persone ha marciato a Parigi e in altre città del Paese. Nella Capitale si stima che ci siano tra i 70mila e i 100mila manifestanti. Nel pomeriggio hanno dato il via a un corteo che si snoda da place de la Republique fino a Place de la Nation.

