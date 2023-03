Il presidente è volato in Nevada dopo il suo viaggio in California

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è volato a Las Vegas, in Nevada, dopo il suo viaggio in California, dove ha firmato un ordine esecutivo per limitare la diffusione delle armi e ha incontrato il primo ministro australiano Anthony Albanese e il primo ministro britannico Rishi Sunak.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata