Il presidente americano: "Intensificherò questo lavoro per salvare più vite in tempi più brevi"

Joe Biden è andato a Monterey Park, in California, dove a gennaio un uomo armato ha fatto irruzione in una sala da ballo e ha sparato a 20 persone, uccidendone 11, dopo la celebrazione del Capodanno cinese. La visita ha fatto seguito alla firma, da parte del presidente degli Stati Uniti, di un ordine esecutivo che mira ad aumentare il numero di controlli per l’acquisto e il possesso di armi da fuoco. “Dopo le sparatorie di massa a Buffalo, New York, e a Uvalde, Texas, ho firmato la legge bipartisan Safer Communities Act, la legge più significativa sulla sicurezza delle armi in quasi 30 anni. Oggi annuncio un altro ordine esecutivo. Accelererò e intensificherò questo lavoro per salvare più vite in tempi più brevi”, ha detto Biden. “Questo ordine esecutivo aiuta a tenere le armi da fuoco lontano da mani pericolose. Mentre continuo a dire al Congresso di richiedere controlli sul background per tutte le vendite”.

