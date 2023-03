Si tratta di una delle più importanti ricorrenze nazionali

L’Ungheria oggi ha celebrato il 175° anniversario della fallita rivolta del 1848 che mirava a ottenere l’autonomia politica ed economica dal dominio asburgico. Si tratta di una delle più importanti feste nazionali, celebrata da tantissimi cittadini soprattutto a Budapest. Il primo ministro Viktor Orban, invece, per l’occasione non ha voluto fare il tradizionale discorso nella Capitale e ne ha programmato uno in una piccola città a circa due ore da Budapest.

